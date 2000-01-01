Крюков Нестор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Нестор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков Степан Степанович

Мать: Крюкова Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Валентина

Смерть
Неизвестно
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