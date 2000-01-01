Терентьев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьев Владимир

Терентьев Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Терентьев Илья

Мать: Терентьева Устинья

Смерть
1950
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close