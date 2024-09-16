Гришанов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришанов Олег

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Место рождения

Ташкент

Дата рождения

26.11.1990

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1992 г.р.

Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1990

Отец: Хомулло Александр Юрьевич

Мать: Гришанова (Гришанова) Надежда

Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между ?.09.1997 и ?.06.2007
Среднее специальное
Образование
С ?.09.2007 по ?.06.2011
Высшее, экономическое | Бакалавр
Бракосочетание
22.06.2019

Жена: Радченко (Радченко) Анна

Рождение ребёнка
03.02.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радченко (Радченко) Анна

Рождение ребёнка
12.11.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радченко (Радченко) Анна

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