Гришанов Олег
Место рожденияТашкент
Дата рождения26.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1990
Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между ?.09.1997 и ?.06.2007
Среднее специальное
Образование
С ?.09.2007 по ?.06.2011
Высшее, экономическое | Бакалавр
Бракосочетание
22.06.2019
Жена: Радченко (Радченко) Анна
Рождение ребёнка
03.02.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Радченко (Радченко) Анна
Рождение ребёнка
12.11.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Радченко (Радченко) Анна