Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер
Место рожденияКамкино, Княгининский уезд
Дата рождения21.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1888
Отец: Исаев Давлетбай Али Улы
Мать: Исаева Марьям
Камкино, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Нафися
Мать ребёнка: Исаева Танзиля
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Вагапова Раися
Мать ребёнка: Исаева Танзиля
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Исаев Хафиз Нурмухаммят Улы
Мать ребёнка: Исаева Танзиля
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
25.08.1924
Сын: Исаев Умяр Нурмухаммят Улы
Мать ребёнка: Исаева Танзиля
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Досаева Рашидя Нурмухамметовна
Мать ребёнка: Исаева Танзиля
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1930
Дочь: Сафарова Асия Нурмухаммедовна
Мать ребёнка: Исаева Танзиля
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исаева Танзиля
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кантюкова Халися Нурмухамметовна
Мать ребёнка: Исаева Танзиля
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Танзиля
Смерть
Неизвестно
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.