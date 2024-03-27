Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер

Место рождения

Камкино, Княгининский уезд

Дата рождения

21.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1888

Отец: Исаев Давлетбай Али Улы

Мать: Исаева Марьям

Камкино, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Нафися

Мать ребёнка: Исаева Танзиля

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Вагапова Раися

Мать ребёнка: Исаева Танзиля

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Исаев Хафиз Нурмухаммят Улы

Мать ребёнка: Исаева Танзиля

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
25.08.1924

Сын: Исаев Умяр Нурмухаммят Улы

Мать ребёнка: Исаева Танзиля

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Досаева Рашидя Нурмухамметовна

Мать ребёнка: Исаева Танзиля

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1930

Дочь: Сафарова Асия Нурмухаммедовна

Мать ребёнка: Исаева Танзиля

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаева Танзиля

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кантюкова Халися Нурмухамметовна

Мать ребёнка: Исаева Танзиля

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Танзиля

Смерть
Неизвестно
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
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