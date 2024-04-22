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Леонова Екатерина Александрова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Александр Антонов (Ич)

Мать: Матрена Григорьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Муж: Леонов Макар Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
01.10.1866 ст.

Сын: Леонов Сергей Макаров (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Макар Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1870 ст.

Сын: Леонов Василий Макаров (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Макар Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
12.09.1873 ст.

Дочь: Надежда Макарова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Макар Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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