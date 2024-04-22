Леонова Екатерина Александрова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Александр Антонов (Ич)
Мать: Матрена Григорьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1866 ст.
Сын: Леонов Сергей Макаров (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Макар Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
28.01.1870 ст.
Сын: Леонов Василий Макаров (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Макар Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
12.09.1873 ст.
Дочь: Надежда Макарова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Макар Иванов (Ич)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно