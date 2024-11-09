Айкин Алексей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Айкин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айкин Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Айкина Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айкина Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айкин Ермил Алексеевич

Мать ребёнка: Айкина Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айкин Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Айкина Елена Андреевна

Осиновая Грива, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Айкина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Айкина Елена Андреевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Айкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Айкина Елена Андреевна

Соломино- место рождения
Смерть
Неизвестно

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