Айкин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Айкина Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айкина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Айкина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Айкина Елена Андреевна
Осиновая Грива, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Айкина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Айкина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Айкина Елена Андреевна
Соломино- место рождения
Смерть
Неизвестно