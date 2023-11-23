Ораевская Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ораевский Александр Федоров
Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ораевский Дмитрий Федоров
Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ораевский Николай Федоров
Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ораевский Вениамин Федоров
Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Ораевская) Варвара Федорова
Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Ораевская) Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров
Смерть
Неизвестно