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Ораевская Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ораевский Федор Александров

Рождение ребёнка
1865

Сын: Ораевский Александр Федоров

Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ораевский Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ораевский Николай Федоров

Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ораевский Павел Федоров

Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ораевский Вениамин Федоров

Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Ораевская) Варвара Федорова

Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Ораевская) Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Ораевский Федор Александров

Смерть
Неизвестно

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