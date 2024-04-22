Кырченов Кондратий Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Кырченов Игнатий Гаврилович
Мать: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кырченов Ефим Кондратьевич
Мать ребёнка: Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кырченова Макрина Кондратьева
Мать ребёнка: Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кырченова Параскева Кондратьева
Мать ребёнка: Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кырченова Наталья Кондратьева
Мать ребёнка: Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кырченов Феодул Кондратьев
Мать ребёнка: Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кырченов Кирилл Кондратьевич
Мать ребёнка: Ульяна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Антонова
Смерть
Неизвестно