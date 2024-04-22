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Кырченов Кондратий Игнатьев

Место рождения

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Кырченов Игнатий Гаврилович

Мать: Дарья Степанова

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кырченов Ефим Кондратьевич

Мать ребёнка: Ульяна Антонова

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кырченова Макрина Кондратьева

Мать ребёнка: Ульяна Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кырченова Параскева Кондратьева

Мать ребёнка: Ульяна Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кырченова Наталья Кондратьева

Мать ребёнка: Ульяна Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кырченов Феодул Кондратьев

Мать ребёнка: Ульяна Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кырченов Кирилл Кондратьевич

Мать ребёнка: Ульяна Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Антонова

Смерть
Неизвестно
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