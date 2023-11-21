Паска Пётр Теодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1938
Дата смертиПосле 2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1938
Отец: Паска Теодор Романович
Мать: Паска Ксения Илькиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 2014