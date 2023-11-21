Паска Пётр Теодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаска Пётр Теодорович

Паска Пётр Теодорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1938

Дата смерти

После 2014

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1938

Отец: Паска Теодор Романович

Мать: Паска Ксения Илькиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
После 2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close