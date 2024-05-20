Овчаренко Василий Дмитриевич 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчаренко Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Овчаренко Дмитрий Никанорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаренко Виктор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Овчаренко) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия

Рождение ребёнка
1965

Сын: Овчаренко Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Таисия

Смерть
Неизвестно

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