Овчаренко Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Овчаренко Дмитрий Никанорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаренко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Овчаренко) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия
Рождение ребёнка
1965
Сын: Овчаренко Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Таисия
Смерть
Неизвестно