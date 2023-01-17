Гуселетова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Гуселетов Евстигней Прокофьевич
Отец ребёнка: Гуселетов Прокопий Герасимович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Гуселетов Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Гуселетов Прокопий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно