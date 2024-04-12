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Шестаков Фотий Андреевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Андрей Архипович

Мать: Шестакова Акилина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.01.1863

Сын: Шестаков Павел Фотиевич

Мать ребёнка: Шестакова Прасковья Никифоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.01.1865

Дочь: Агафья Фотиевна

Мать ребёнка: Шестакова Прасковья Никифоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Прасковья Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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