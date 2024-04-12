Шестаков Фотий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Андрей Архипович
Мать: Шестакова Акилина
Рождение ребёнка
13.01.1863
Мать ребёнка: Шестакова Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
26.01.1865
Дочь: Агафья Фотиевна
Мать ребёнка: Шестакова Прасковья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно