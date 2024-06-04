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Булатова Евфимия Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Алексей Евлампиев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Булатова) Анна Алексеева

Отец ребёнка: Булатов Алексей Евлампиев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Булатова) Настасья Алексеева

Отец ребёнка: Булатов Алексей Евлампиев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Булатов Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Булатов Алексей Евлампиев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1857

Сын: Булатов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Булатов Алексей Евлампиев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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