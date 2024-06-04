Булатова Евфимия Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Булатова) Анна Алексеева
Отец ребёнка: Булатов Алексей Евлампиев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Булатова) Настасья Алексеева
Отец ребёнка: Булатов Алексей Евлампиев
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Булатов Алексей Евлампиев
Рождение ребёнка
14.07.1857
Отец ребёнка: Булатов Алексей Евлампиев
Смерть
После 1858