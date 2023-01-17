Плотникова (Лядова) Мария Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Лядова) Мария Карповна

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Место рождения

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

24.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1886 ст.

Отец: Лядов Карп Федорович

Мать: Лядова Ольга Авдиевна

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
25.01.1904 ст.

Муж: Плотников Василий Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1905 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1907 ст.

Дочь: Плотникова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1908 ст.

Сын: Плотников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1911 ст.

Дочь: Плотникова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.?.1912 ст.

Сын: Плотников Павел Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1913 ст.

Сын: Плотников Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1916 ст.

Сын: Плотников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1917 ст.

Дочь: Плотникова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1918 ст.

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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