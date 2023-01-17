Плотникова (Лядова) Мария Карповна
Место рождения
Дата рождения24.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Лядов Карп Федорович
Мать: Лядова Ольга Авдиевна
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович
Дочь: Плотникова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович
Сын: Плотников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович
Дочь: Плотникова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович
Сын: Плотников Павел Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович
Сын: Плотников Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович
Сын: Плотников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович
Дочь: Плотникова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович