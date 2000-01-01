Шергин Николай Николаевич
Место рожденияМазунино, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шергин Николай Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Мазунино, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
1965
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 23.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мазунино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
03.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мазунино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Мазунино, Удмуртская Республика Россия