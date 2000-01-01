Шергин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шергин Николай Николаевич

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Место рождения

Мазунино, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шергин Николай Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Мазунино, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
1965

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 23.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мазунино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
03.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мазунино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Мазунино, Удмуртская Республика Россия
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