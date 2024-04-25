Мурзина (Гаева) Агафья Феклистова
Место рожденияВерхотурский уезд Ирбитской слободы деревня Гаевская
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревня Гаевская
Рождение ребёнка
1721
Сын: Мурзин Егор Афансьев
Отец ребёнка: Мурзин Афонасий Елфимов
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Мурзин Афонасий Елфимов
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Мурзин Афонасий Елфимов
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Мурзин Афонасий Елфимов
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Мурзин Афонасий Елфимов
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Мурзин Афонасий Елфимов
Смерть
Неизвестно