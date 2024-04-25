Мурзина (Гаева) Агафья Феклистова 1692 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Гаева) Агафья Феклистова

Место рождения

Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревня Гаевская

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревня Гаевская
Рождение ребёнка
1721

Сын: Мурзин Егор Афансьев

Отец ребёнка: Мурзин Афонасий Елфимов

Рождение ребёнка
1724

Сын: Мурзин Степан Афонасьев

Отец ребёнка: Мурзин Афонасий Елфимов

Рождение ребёнка
1727

Сын: Мурзин Максим Афонасьев

Отец ребёнка: Мурзин Афонасий Елфимов

Рождение ребёнка
1733

Сын: Мурзин Федор Афанасьев

Отец ребёнка: Мурзин Афонасий Елфимов

Рождение ребёнка
1735

Сын: Мурзин Козьма Афанасьев

Отец ребёнка: Мурзин Афонасий Елфимов

Рождение ребёнка
1740

Сын: Мурзин Филипп Афанасьев

Отец ребёнка: Мурзин Афонасий Елфимов

Смерть
Неизвестно

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