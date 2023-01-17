Виноградов Борис Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1926
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Виноградов андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Виноградов Андрей Борисович
Мать ребёнка: Виноградова Варвара Андреевна
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Виноградова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Виноградов Николай Борисович
Мать ребёнка: Виноградова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Виноградов Сергей Борисович
Мать ребёнка: Виноградова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Раевская Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: Виноградова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Виноградов Александр Борисович
Мать ребёнка: Виноградова Варвара Андреевна
Смерть
1926
Тула, город Тула, Тульская область