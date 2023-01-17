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Виноградов Борис Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Виноградов андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Виноградов Андрей Борисович

Мать ребёнка: Виноградова Варвара Андреевна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Виноградова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Виноградов Николай Борисович

Мать ребёнка: Виноградова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Виноградов Сергей Борисович

Мать ребёнка: Виноградова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Раевская Елизавета Борисовна

Мать ребёнка: Виноградова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Виноградов Александр Борисович

Мать ребёнка: Виноградова Варвара Андреевна

Смерть
1926
Тула, город Тула, Тульская область
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