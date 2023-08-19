Кучеров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1968
Сын: Кучеров Александр Владимирович
Мать ребёнка: Серебрякова (Рухленко) Л. Константиновна
Рождение ребёнка
17.04.1972
Мать ребёнка: Серебрякова (Рухленко) Л. Константиновна
Смерть
1974