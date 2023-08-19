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Кучеров Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова (Рухленко) Л. Константиновна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Кучеров Александр Владимирович

Мать ребёнка: Серебрякова (Рухленко) Л. Константиновна

Рождение ребёнка
17.04.1972

Сын: Кучеров О. Владимирович

Мать ребёнка: Серебрякова (Рухленко) Л. Константиновна

Смерть
1974

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