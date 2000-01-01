Тимуршин Ринат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимуршин Ринат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1952

Сын: Тимуршин Рустем Ринатович

Мать ребёнка: Тимуршина Надия Никандоровна

Рождение ребёнка
30.03.1967

Дочь: Акулова Гульнара Ринатовна

Мать ребёнка: Тимуршина Надия Никандоровна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Тимуршин Руслан Ринатович

Мать ребёнка: Тимуршина Надия Никандоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимуршина Надия Никандоровна

Смерть
Неизвестно
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