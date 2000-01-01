Тимуршин Ринат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1952
Сын: Тимуршин Рустем Ринатович
Мать ребёнка: Тимуршина Надия Никандоровна
Рождение ребёнка
30.03.1967
Дочь: Акулова Гульнара Ринатовна
Мать ребёнка: Тимуршина Надия Никандоровна
Рождение ребёнка
1977
Сын: Тимуршин Руслан Ринатович
Мать ребёнка: Тимуршина Надия Никандоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно