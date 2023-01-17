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Суконщиков Алексей Андреевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

06.02.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: Суконщиков Андрей Иванович

Мать: Суконщикова Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1887 ст.

Сын: Суконщиков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1891 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Елизавета Николаевна

Смерть
06.02.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от тифа
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