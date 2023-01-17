Суконщиков Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1841 ст.
Дата смерти06.02.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1887 ст.
Сын: Суконщиков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
25.10.1891 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1894 ст.
Причина смерти: от тифа