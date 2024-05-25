Козловский Фёдор Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козловский Климентий Стефанович / Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козловская) Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Козловская Мария Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козловский Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Козловская Мария Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Козловский Стефан (Степан) Фёдорович
Мать ребёнка: Козловская Мария Власовна
Рождение ребёнка
10.05.1903
Дочь: Козловская Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Козловская Мария Власовна
Смерть
Неизвестно