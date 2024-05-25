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Козловский Фёдор Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козловский Климентий Стефанович / Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козловская) Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Козловская Мария Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловский Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Козловская Мария Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская Мария Власовна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Козловский Стефан (Степан) Фёдорович

Мать ребёнка: Козловская Мария Власовна

Рождение ребёнка
10.05.1903

Дочь: Козловская Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Козловская Мария Власовна

Смерть
Неизвестно

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