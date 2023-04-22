Дибайлова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дибайлова Александра Степановна
Отец ребёнка: Дибайлов Тимофеевич Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дибайлов Тимофеевич Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1852 ст.
Дочь: Дибайлова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Дибайлов Тимофеевич Степан
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно