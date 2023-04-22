Дибайлова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дибайлова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дибайлова Александра Степановна

Отец ребёнка: Дибайлов Тимофеевич Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дибайлов Иван Степанович

Отец ребёнка: Дибайлов Тимофеевич Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дибайлов Тимофеевич Степан

Рождение ребёнка
15.06.1852 ст.

Дочь: Дибайлова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Дибайлов Тимофеевич Степан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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