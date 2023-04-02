Пятков Григорий Петров
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1911
ГАСО ф6 о17 24 января 1911г Жених: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков, православный, первым браком, 23 года Невеста: Бреховского села крестьянская дочь Иулия Карпова Черепанова, прав... Показать все
Бракосочетание
23.01.1912
ГАСО ф6 о17 23 января 1912 года Жених: Сокольского села крестьянин Григорий Петров Пятков, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Варвара Николаева Фед... Показать все
Бракосочетание
23.01.1912
ГАСО ф6 о17 23 января 1912 года Жених: Сокольского села крестьянин Григорий Петров Пятков, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Варвара Николаева Фед... Показать все
Место жительства
1914
АСО ф6 о17 11-12 марта 1914г Алексий Родители: Деревни Мошкиной крестьянин Иоанн Михаилов Федяков и законная его жена Евдокия Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин Григ... Показать все
Место жительства
1914
ГАСО ф6 о17 3 февраля 1914г Жених: Сокольского села Иоанн Димитриев Федяков, православный, первым браком, 19лет Невеста: деревни Поддубровки крестьянская дочь девица Параскева Фиренгова Маркова, право... Показать все
Смерть
Неизвестно