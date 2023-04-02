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Пятков Григорий Петров

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 24 января 1911г Жених: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков, православный, первым браком, 23 года Невеста: Бреховского села крестьянская дочь Иулия Карпова Черепанова, прав... Показать все
Бракосочетание
23.01.1912

Жена: Пяткова (Федякова) Варвара Николаева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 23 января 1912 года Жених: Сокольского села крестьянин Григорий Петров Пятков, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Варвара Николаева Фед... Показать все
Бракосочетание
23.01.1912

Жена: Пяткова (Федякова) Варвара Николаева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 23 января 1912 года Жених: Сокольского села крестьянин Григорий Петров Пятков, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Варвара Николаева Фед... Показать все
Место жительства
1914
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
АСО ф6 о17 11-12 марта 1914г Алексий Родители: Деревни Мошкиной крестьянин Иоанн Михаилов Федяков и законная его жена Евдокия Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин Григ... Показать все
Место жительства
1914
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 3 февраля 1914г Жених: Сокольского села Иоанн Димитриев Федяков, православный, первым браком, 19лет Невеста: деревни Поддубровки крестьянская дочь девица Параскева Фиренгова Маркова, право... Показать все
Смерть
Неизвестно

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