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Паламарчук Олег Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1980

Отец: Паламарчук Владимир Михайлович

Мать: Паламарчук Алла Семёновна

Рождение ребёнка
06.06.2003

Сын: Паламарчук Кирилл Олегович

Мать ребёнка: Паламарчук (Асташова) Людмила Васильевна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.07.2004

Дочь: Паламарчук Мария Олеговна

Мать ребёнка: Паламарчук (Асташова) Людмила Васильевна

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