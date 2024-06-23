Паламарчук Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1980
Рождение ребёнка
06.06.2003
Сын: Паламарчук Кирилл Олегович
Мать ребёнка: Паламарчук (Асташова) Людмила Васильевна
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.07.2004
Дочь: Паламарчук Мария Олеговна
Мать ребёнка: Паламарчук (Асташова) Людмила Васильевна