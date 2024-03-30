Анфимова Клавдия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Около 1869
Рождение ребёнка
1870
Сын: Анфимов Иван Александрович
Отец ребёнка: Анфимов Александр Анфимович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анфимова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Анфимов Александр Анфимович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анфимова Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Анфимов Александр Анфимович
Смерть
Неизвестно