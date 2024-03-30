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Анфимова Клавдия Яковлевна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1869

Муж: Анфимов Александр Анфимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Анфимов Иван Александрович

Отец ребёнка: Анфимов Александр Анфимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анфимова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Анфимов Александр Анфимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анфимова Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Анфимов Александр Анфимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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