Лагерев Феодосий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Бракосочетание
22.11.1899 ст.
Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.
Дочь: Мария Феодосиева
Мать ребёнка: Лагерева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.
Сын: Лагерев Дмитрий Феодосиев
Мать ребёнка: Лагерева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1905 ст.
Мать ребёнка: Лагерева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1906 ст.
Мать ребёнка: Лагерева Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно