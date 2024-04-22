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Лагерев Феодосий Андреевич

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1899 ст.

Жена: Лагерева Анастасия Ивановна

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.

Дочь: Мария Феодосиева

Мать ребёнка: Лагерева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.

Сын: Лагерев Дмитрий Феодосиев

Мать ребёнка: Лагерева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1905 ст.

Сын: Лагерев Максим Феодосиев

Мать ребёнка: Лагерева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1906 ст.

Сын: Лагерев Иван Феодосиев

Мать ребёнка: Лагерева Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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