Кузнецов Юрий Ефимович
Место рождения
Дата рождения05.09.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина
Смерть
Неизвестно