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Кузнецов Юрий Ефимович

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Место рождения

Черемхово, Черемховское, Иркутская область

Дата рождения

05.09.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Смерть
Неизвестно
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