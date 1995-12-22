Яровая (Житковская) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1916
Дата смерти22.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1937
Дочь: Запорожец Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Яровой Василий Филимонович
Рождение ребёнка
18.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яровой Василий Филимонович
Рождение ребёнка
20.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яровой Василий Филимонович
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1995