Яровая (Житковская) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровая (Житковская) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1916

Дата смерти

22.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ИЯ
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1937

Дочь: Запорожец Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Яровой Василий Филимонович

Рождение ребёнка
18.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яровой Василий Филимонович

Рождение ребёнка
20.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яровой Василий Филимонович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яровой Василий Филимонович

Смерть
22.12.1995
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