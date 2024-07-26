Рудакова Сампонида/Соломония Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Сампонида/Соломония Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Козьма Игнатьев

Рождение ребёнка
1896

Сын: Рудаков Максим Козьмов

Отец ребёнка: Рудаков Козьма Игнатьев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.08.1901 ст.

Дочь: (Рудакова) Серафима Козьмова

Отец ребёнка: Рудаков Козьма Игнатьев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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