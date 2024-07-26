Рудакова Сампонида/Соломония Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Рудаков Козьма Игнатьев
Рождение ребёнка
31.08.1901 ст.
Дочь: (Рудакова) Серафима Козьмова
Отец ребёнка: Рудаков Козьма Игнатьев
Смерть
Неизвестно