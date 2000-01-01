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(Саморокова) Дария
(Саморокова) Дария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
03.09.1901
Пол
Женский
Отец
Самороков Фёдор
1869 г.р.
Мать
Саморокова Ольга
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Самороков Фёдор
Мать:
Саморокова Ольга
Смерть
03.09.1901
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