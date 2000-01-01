(Саморокова) Дария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Саморокова) Дария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

03.09.1901

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Самороков Фёдор

Мать: Саморокова Ольга

Смерть
03.09.1901
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