Ребковец Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребковец Василий
Отец ребёнка: Ребковец Кирилл
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ребковец Николай Кириллович
Отец ребёнка: Ребковец Кирилл
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ребковец Иван
Отец ребёнка: Ребковец Кирилл
Смерть
1965