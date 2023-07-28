Ребковец Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребковец Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Лд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребковец Василий

Отец ребёнка: Ребковец Кирилл

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ребковец Николай Кириллович

Отец ребёнка: Ребковец Кирилл

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ребковец Иван

Отец ребёнка: Ребковец Кирилл

Смерть
1965

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