Шабаев Семен Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабаев Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1872 ст.
Дочь: Шабаева Матрона Семёновна
Мать ребёнка: Шабаева Наталья Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.04.1876
Дочь: Тюпкина Мария Семёновна
Мать ребёнка: Шабаева Наталья Евдокимовна
Рождение ребёнка
14.10.1876 ст.
Дочь: Шабаева Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Шабаева Наталья Евдокимовна
Рождение ребёнка
05.11.1878 ст.
Мать ребёнка: Шабаева Наталья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно