Усенко Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калайда Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.11.1960
Сын: Усенко Николай Викторович
Мать ребёнка: Калайда Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.12.1964
Сын: Усенко Владимир Викторович
Мать ребёнка: Калайда Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.10.1970
Дочь: Усенко Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Калайда Нина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно