Усенко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усенко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калайда Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.11.1960

Сын: Усенко Николай Викторович

Мать ребёнка: Калайда Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.12.1964

Сын: Усенко Владимир Викторович

Мать ребёнка: Калайда Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.10.1970

Дочь: Усенко Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Калайда Нина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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