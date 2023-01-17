Петухова (Вербицкая) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1949
Дата смерти22.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1971
Рождение ребёнка
19.02.1971
Дочь: Петухова Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Петухов Виталий Апполинарьевич
Рождение ребёнка
12.09.1978
Дочь: Петухова Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Петухов Виталий Апполинарьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Виталий Апполинарьевич
Смерть
22.10.1988