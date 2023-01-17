Петухова (Вербицкая) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Вербицкая) Валентина Николаевна

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Место рождения

Мингрельская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

17.01.1949

Дата смерти

22.10.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

1971 г.р.
1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Мингрельская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
21.01.1971

Муж: Петухов Виталий Апполинарьевич

Холмская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.02.1971

Дочь: Петухова Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Петухов Виталий Апполинарьевич

Холмская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.09.1978

Дочь: Петухова Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Петухов Виталий Апполинарьевич

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Виталий Апполинарьевич

Смерть
22.10.1988
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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