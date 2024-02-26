Корнеева Просковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Просковья Ивановна

Место рождения

с.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Яков

Смерть
Неизвестно
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