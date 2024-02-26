Корнеева Просковья Ивановна
Место рожденияс.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Теплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнеев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнеев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Яков
Смерть
Неизвестно