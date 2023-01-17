Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения13.06.1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1757
Отец: Иван Иванович
Мать: Агриппина Тимофеевна
Крещение
13.06.1757
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Евдокия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно