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Никифор Иванович

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Место рождения

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.06.1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1757

Отец: Иван Иванович

Мать: Агриппина Тимофеевна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
13.06.1757
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Евдокия Иосифовна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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