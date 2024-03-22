Бутылкин Тихон Мартинович
Место рождения
Дата рождения09.06.1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1788 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1811 ст.
Дочь: Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Бутылкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1813 ст.
Дочь: Ирина Тихоновна
Мать ребёнка: Бутылкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1818 ст.
Сын: Бутылкин Стефан Тихонович
Мать ребёнка: Бутылкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1826 ст.
Сын: Бутылкин Василий Тихонович
Мать ребёнка: Бутылкина Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутылкина Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно