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Бутылкин Тихон Мартинович

Место рождения

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.06.1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1788 ст.

Отец: Бутылкин Мартин Моисеевич

Мать: Бутылкина Ефросинья Никитична

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.06.1811 ст.

Дочь: Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Бутылкина Дарья Ивановна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.04.1813 ст.

Дочь: Ирина Тихоновна

Мать ребёнка: Бутылкина Дарья Ивановна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.03.1818 ст.

Сын: Бутылкин Стефан Тихонович

Мать ребёнка: Бутылкина Дарья Ивановна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.02.1826 ст.

Сын: Бутылкин Василий Тихонович

Мать ребёнка: Бутылкина Дарья Ивановна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутылкина Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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