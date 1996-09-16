Часов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.09.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Часов Иван Ефимович
Мать: Корнилова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Часова Марина Федоровна
Мать ребёнка: Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Часова Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса
Смерть
16.09.1996
После обеда