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Часов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Часов Иван Ефимович

Мать: Корнилова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Часова Марина Федоровна

Мать ребёнка: Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Часова Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса

Смерть
16.09.1996
После обеда
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