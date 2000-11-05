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Баженов Илья Сергеевич
Баженов Илья Сергеевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
05.11.2000
Пол
Мужской
Отец
Баженов Сергей Викторович
1979 г.р.
Мать
Коновалова Алевтина Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2000
Отец:
Баженов Сергей Викторович
Мать:
Коновалова Алевтина Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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