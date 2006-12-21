Герасимова (Яхина) Зоя (Зайтуна) Карагуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1954
Дата смерти21.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1954
Рождение ребёнка
23.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Валерий Николаевич
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
1976
Смерть
21.12.2006