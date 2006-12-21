Герасимова (Яхина) Зоя (Зайтуна) Карагуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Яхина) Зоя (Зайтуна) Карагуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1954

Дата смерти

21.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1954

Отец: Яхин Карагул Сахеевич

Мать: Якшимбетова Яхина Салима Нигматбаевна

Рождение ребёнка
23.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Валерий Николаевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
1976

Муж: Герасимов Валерий Николаевич

Смерть
21.12.2006
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