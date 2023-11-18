Леднев Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.2005
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.2012
Дочь: Леднева Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности