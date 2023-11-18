Леднев Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леднев Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.2005

Сын: Леднев Илья Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.2012

Дочь: Леднева Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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