Богатырев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1986
Бракосочетание
14.02.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.2009
Дочь: Богатырева ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.2012
Дочь: Богатырева ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.2015
Дочь: Богатырева ВАСИЛИСА ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности