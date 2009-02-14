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Богатырев Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1986

Отец: Богатырев НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ

Мать: Богатырева ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
14.02.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.07.2009

Дочь: Богатырева ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.2012

Дочь: Богатырева ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.09.2015

Дочь: Богатырева ВАСИЛИСА ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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