Долин Николай Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Долин Косьма Лазаревич
Мать: Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Долина Степанида Николаевна
Мать ребёнка: Феодосья Федоровна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Феодосья Федоровна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Феодосья Федоровна
Рождение ребёнка
01.10.1907
Мать ребёнка: Феодосья Федоровна
Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1907