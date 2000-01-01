Долин Николай Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолин Николай Косьмин

Долин Николай Косьмин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Долин Косьма Лазаревич

Мать: Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Долина Степанида Николаевна

Мать ребёнка: Феодосья Федоровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Долин Илья Николаевич

Мать ребёнка: Феодосья Федоровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Долин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Феодосья Федоровна

Рождение ребёнка
01.10.1907

Сын: Долин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Феодосья Федоровна

Гагарысова деревня
Дела\DVD_<удалено>\015407\00000034.JPG
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1907
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close