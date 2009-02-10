Бычковский Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1933
Дата смерти10.02.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1957
Дочь: Котова Татьяна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1957
Дочь: Соколова Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1959
Сын: Бычковский Дмитрий Валентинович
Мать ребёнка: Бычковская Людмила Ильинична
Смерть
10.02.2009