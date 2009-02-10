Бычковский Валентин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычковский Валентин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1933

Дата смерти

10.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1957

Дочь: Котова Татьяна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
21.06.1957

Дочь: Соколова Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
14.08.1959

Сын: Бычковский Дмитрий Валентинович

Мать ребёнка: Бычковская Людмила Ильинична

Смерть
10.02.2009
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