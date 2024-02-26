Федор Николаев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Николай Никитин (Ович)
Мать: Марфа Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
05.01.1868 ст.
Сын: Иван Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
22.04.1869 ст.
Сын: Георгий Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
14.10.1873 ст.
Дочь: Прасковья Федорова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно