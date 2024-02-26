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Федор Николаев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Николай Никитин (Ович)

Мать: Марфа Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
05.01.1868 ст.

Сын: Иван Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
22.04.1869 ст.

Сын: Георгий Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
14.10.1873 ст.

Дочь: Прасковья Федорова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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