Дерягина (Шветова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерягина (Шветова) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

28.11.1914

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1886

Муж: Дерягин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1889

Сын: Дерягин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Дерягин Алексей Иванович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
15.12.1890

Дочь: Соловьева Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Дерягин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1894

Дочь: Лясковская Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Дерягин Алексей Иванович

Смерть
28.11.1914
Причина смерти: туберкулез
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