Дерягина (Шветова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти28.11.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
12.02.1889
Сын: Дерягин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Дерягин Алексей Иванович
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
15.12.1890
Дочь: Соловьева Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Дерягин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1894
Дочь: Лясковская Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Дерягин Алексей Иванович
Смерть
28.11.1914
Причина смерти: туберкулез