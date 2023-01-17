Крутяков Алексей Никанорович
Место рождения
Дата рождения05.02.1878
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1910 по 1920
Дочь: Крутякова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Кукушкина Мария Павловна
Рождение ребёнка
С 1910 по 1920
Дочь: Крутякова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Кукушкина Мария Павловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Крутяков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Кукушкина Мария Павловна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Крутяков Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Кукушкина Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукушкина Мария Павловна
Смерть
После 1930