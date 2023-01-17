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Крутяков Алексей Никанорович

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Место рождения

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.02.1878

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1920

Дочь: Крутякова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Кукушкина Мария Павловна

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1920

Дочь: Крутякова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Кукушкина Мария Павловна

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Крутяков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Кукушкина Мария Павловна

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Крутяков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Кукушкина Мария Павловна

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Мария Павловна

Смерть
После 1930
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