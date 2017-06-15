Баталов Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.11.1928
Дата смерти15.06.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.06.2017