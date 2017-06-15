Баталов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Алексей Владимирович

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

20.11.1928

Дата смерти

15.06.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.06.2017
Москва, город федерального значения Москва
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