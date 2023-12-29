Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова

Место рождения

Хильчичи, Сумська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Хильчичи, Сумська область
Вычислено исходя из даты, указаной в записи о браке.
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
30.01.1900 ст.

Муж: Селивонов Косьма Андреевич

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
17.01.1901 ст.

Сын: Селивонов Антоний Косьмин

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
16.07.1903 ст.

Дочь: (Селивонова) Мария Косьмина

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.03.1906 ст.

Дочь: (Селивонова) Дарья Косьмина

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
?.04.1906

Дочь: (Селивонова) Ирина Косьмина

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.01.1908 ст.

Сын: Селивонов Яков Косьмин

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
Внесено изменение в дату рождение\\крещение на «13\\26». «Выд.-I-БП499328 16\\IX-80 г.» «Свидетельство выдано на гербовой бумаге №1512222 18\\VIII-36 г.»
Рождение ребёнка
10.09.1910 ст.

Дочь: (Селивонова) Софья Косьмина

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.05.1912 ст.

Сын: Селивонов Георгий Косьмин

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
«Первичное свидетельство выдано 2\\VIII 30 року»
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.

Сын: Селивонов Феодот Косьмин

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
В метрическую книгу были внесены изменения в дату рождения. Числа исправлены на «13\\14», месяц написан неразборчиво: «Сделано исправление после утверждения заключения распоряжением Райисполкома № 47 ... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1918

Сын: Селивонов Феадор Косьмин

Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
«Свидетельство за №681586 28\\VI-99 г.»
Смерть
После 1918
Исходя из даты рождения последнего ребёнка.

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