Селивонова (Печерская) Пелагея Петрова
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено исходя из даты, указаной в записи о браке.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
17.01.1901 ст.
Сын: Селивонов Антоний Косьмин
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич
Рождение ребёнка
16.07.1903 ст.
Дочь: (Селивонова) Мария Косьмина
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич
Рождение ребёнка
17.03.1906 ст.
Дочь: (Селивонова) Дарья Косьмина
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич
Рождение ребёнка
?.04.1906
Дочь: (Селивонова) Ирина Косьмина
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич
Рождение ребёнка
13.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич
Внесено изменение в дату рождение\\крещение на «13\\26». «Выд.-I-БП499328 16\\IX-80 г.» «Свидетельство выдано на гербовой бумаге №1512222 18\\VIII-36 г.»
Рождение ребёнка
10.09.1910 ст.
Дочь: (Селивонова) Софья Косьмина
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич
Рождение ребёнка
11.05.1912 ст.
Сын: Селивонов Георгий Косьмин
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич
«Первичное свидетельство выдано 2\\VIII 30 року»
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич
В метрическую книгу были внесены изменения в дату рождения. Числа исправлены на «13\\14», месяц написан неразборчиво: «Сделано исправление после утверждения заключения распоряжением Райисполкома № 47 ... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1918
Отец ребёнка: Селивонов Косьма Андреевич
«Свидетельство за №681586 28\\VI-99 г.»
Смерть
После 1918
Исходя из даты рождения последнего ребёнка.