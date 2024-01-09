(Плешкова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плешкова) Нина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: ?

Мать: Мария Лаврентьевна

Смерть
Около 1976
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