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(Плешкова) Нина Андреевна
(Плешкова) Нина Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1928
Дата смерти
Около 1976
Пол
Женский
Отец
?
Мать
(Плешкова) Мария Лаврентьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец:
?
Мать:
Мария Лаврентьевна
Смерть
Около 1976
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